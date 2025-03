Menores de idade são apreendidos após roubo de bicicletas em Santa Maria

Duas bicicletas foram roubadas por três adolescentes em condomínio de Santa Maria. As vítimas estavam caminhando, quando foram abordadas com anúncio de assalto, mas não reagiram ao crime. A Polícia Militar iniciou buscas após uma denúncia anônima. Os menores foram identificados e apreendidos na própria região. As bicicletas foram recuperadas e devolvidas aos donos.



