Menores infratores são apreendidos após roubo de carro na Asa Norte (DF) e perseguição policial

Na quadra 415 da Asa Norte (DF), quatro menores infratores realizaram um roubo a um veículo por volta das 19h30, abordando o motorista ao estacionar e fugindo com o carro e pertences da vítima. A Polícia Militar foi acionada, e durante o patrulhamento, avistou o veículo em alta velocidade no Paranoá (DF).



Durante a abordagem, os menores de idade tentaram reagir com uma arma falsa. Um deles, de 15 anos, foi baleado na perna e levado ao hospital. Segundo o Tenente Coronel Michello, todos já tinham passagens anteriores por crimes semelhantes, e destacou a importância da cooperação entre a polícia e a comunidade para reduzir os índices de criminalidade.



