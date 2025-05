Meteoro ou lixo espacial? Clarão cruza o céu do DF e intriga moradores

No Distrito Federal, um clarão no céu chamou a atenção dos telespectadores da RECORD , que compartilharam registros do episódio. Marcelo Domingues, diretor do Clube de Astronomia, explicou que o fenômeno é decorrente de lixo espacial reentrando na atmosfera.



Esses detritos podem ser pedaços de satélites ou foguetes que caem de forma descontrolada, geralmente em áreas desabitadas, reduzindo riscos à população. Ele ressaltou que, apesar de raras, observações como essa são uma sorte para quem as presencia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!