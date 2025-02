“Minha sobrinha vai crescer sem uma mãe”, lamenta irmão de suspeito de feminicídio no DF

Gessica Moreira Sousa, de 17 anos, foi assassinada dentro de uma igreja no último fim de semana, no assentamento Carlos Lamarca, em Planaltina, no Distrito Federal. A polícia investiga o ex-companheiro, Vandiel Próspero da Silva, como principal suspeito do crime. Gessica estava grávida de dois meses e havia se separado de Vandiel. Recentemente, ela havia iniciado um novo relacionamento com um dos irmãos do suspeito.



Nayel Próspero, outro irmão de Vandiel, conta que o suspeito se tornou agressivo depois que descobriu uma suposta traição de Gessica com o familiar. Ele compartilhou o impacto da tragédia na família e falou da dificuldade de responder à filha de dois anos da vítima sobre a ausência de Gessica. "Minha sobrinha vai crescer sem uma mãe", lamentou Nayel, visivelmente abalado. Agora, a família aguarda a entrega de Vandiel à polícia.



