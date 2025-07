Ministério Público do DF estará no RECORD nas Cidades na Cidade Estrutural (DF) Evento contará com prêmios, shows e serviços para a população no bairro Santa Luzia

Cidade Alerta DF|Do R7 25/07/2025 - 10h55 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share