Ministério Público não vê maus-tratos em caso de menino autista arrastado em clínica do DF

O Ministério Público decidiu arquivar a denúncia contra uma psicóloga e uma fisioterapeuta acusadas de arrastar uma criança autista em uma clínica do Distrito Federal. O incidente ocorreu em 21 de maio. As funcionárias foram presas, mas liberadas após o pagamento de fiança de R$ 3 mil.



O Tribunal de Justiça do Distrito Federal seguiu a recomendação do Ministério Público, que não encontrou indícios suficientes para caracterizar maus-tratos. A decisão considerou que a ação não foi intencional e não causou lesões. A família da criança já informou que vai recorrer da decisão, e o recurso precisa ser entregue em até 30 dias.



