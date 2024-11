Morador da Asa Sul se recupera após cair e fraturar rosto em calçada

Moradores do Plano Piloto, em Brasília, precisam redobrar a atenção ao caminharem por calçadas da região. Em diversos pontos, as estruturas estão destruídas, com buracos e rachaduras. Na quadra 108/109 Sul, o advogado Luiz Afonso de Medeiros sofreu várias fraturas no rosto depois que tropeçou e caiu. Ele conta que o nariz quebrou em três locais e que precisou levar quatro pontos, além de ter tido hematomas e escoriações.



Luiz relata que sempre caminhou pela região, e que, como muitas outras, a calçada está deteriorada, além de irregular e cheia de pedregulhos e grama. O homem faz um apelo para que o poder público tome providências e faça investimentos para a restauração dos espaços, para evitar que novas pessoas se acidentem. Segundo ele, depois que fez publicações sobre o caso nas redes sociais, diversas pessoas enviaram mensagens relatando que passaram por situações semelhantes.