Morador do Park Way leva susto ao encontrar cobra cascavel na sala de casa

Uma cobra cascavel foi encontrada dentro da sala de uma residência no setor Mansões do Park Way. O morador Vinícius Menezes explicou que a cobra entrou enquanto ele trabalhava em home office. Após o avistamento, a família fechou a porta, garantiu a segurança de todos e acionou a polícia militar ambiental, que realizou o resgate e devolveu a cobra ao seu habitat natural. Vinícius mencionou que costumam deixar janelas abertas pela proximidade com a área verde e agora pretendem implementar medidas de segurança para evitar novas ocorrências com animais silvestres.



