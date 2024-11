Morador é agredido com marteladas por subsíndico em briga por decoração de natal

Uma briga envolvendo decoração de natal terminou em agressão em um prédio do Paranoá Parque, no Paranoá, região do Distrito Federal. O subsíndico do residencial atacou um morador com marteladas, após um desentendimento por causa dos enfeites colocados nos corredores e nas portas dos apartamentos. Câmeras de segurança flagraram o momento que o homem parte para cima da vítima.



A briga teve início depois que, em uma reunião de condomínio, foi determinado que não seria permitido colocar enfeites natalinos no prédio. Apesar disso, uma idosa decidiu decorar a porta do apartamento dela e de seus vizinhos, sem o consentimento deles. Algumas pessoas não gostaram da iniciativa da mulher, e um homem que mora no terceiro andar do prédio retirou os objetos da porta dele. Após isso, a mulher voltou a colocar os itens, o que deu início a uma discussão com o homem. Nesse momento, o subsíndico interferiu na confusão para resolver o problema, mas acabou agredindo o rapaz. O agressor alega ter sido ameaçado pelo morador e, por isso, acabou se defendendo.