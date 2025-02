Moradora de Ceilândia perde casa por causa de cratera de 4 metros após rompimento de adutora

Uma moradora da QNP 26 em Ceilândia enfrenta uma enorme cratera em sua casa, com cerca de 10 metros de largura e 4 de profundidade, causada pelo rompimento de uma adutora. O buraco surgiu logo após a retirada do carro da garagem. A Defesa Civil já interditou a área desde a última quarta-feira. A Caesb informou que está monitorando a situação e realizará reparos na rede, mas ainda não há previsão para a conclusão dos serviços.



