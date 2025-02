Moradora de Taguatinga sofre tentativa de assalto ao sair de casa para trabalhar

Uma moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (12), quando saia de casa para trabalhar. Ela foi abordada por dois homens armados em uma moto ao sair com seu carro. Os suspeitos fugiram sem levar nada ao perceberem a presença do marido da vítima. O caso foi registrado por câmeras de segurança, e está sendo investigado pela 17ª Delegacia de Polícia. De acordo com as vítimas, roubos nessa região são comuns nas primeiras horas da manhã, quando estudantes estão a caminho da escola.