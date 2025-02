Moradora pede ajuda após muro cair e casa ser tomada por rachaduras no Entorno

Débora Gomes, moradora de Planaltina de Goiás, vive um pesadelo desde que sua casa foi invadida por uma enxurrada após fortes chuvas. A estrutura da residência está comprometida com rachaduras, e o muro desabou, afetando também o bar que contribuía com a renda da família. A situação é crítica, pois Débora não tem para onde ir.



O município decretou estado de emergência, após 30 casas serem afetadas e uma cratera de 15 metros de profundidade se abrir em uma rua. Apesar dos esforços da Defesa Civil em avaliar os danos, Débora ainda aguarda apoio efetivo. A Secretaria de Desenvolvimento Social prometeu assistência. Para contribuir com a família, entre em contato pelo número: (61) 99308-2741.