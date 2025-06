Moradora reforça segurança após encontrar pegadas de onça em chácara de Brasília

No Distrito Federal, o medo de ataques de onças tem levado moradores a adotar medidas extras de segurança. No Lago Norte, a bióloga Sandra Gorayeb instalou cercas elétricas e luzes em sua chácara depois de encontrar pegadas e sinais da presença do felino na propriedade.



O Instituto Brasília Ambiental orienta a população sobre práticas preventivas para evitar conflitos com a fauna silvestre, como reforçar cercas e manter áreas bem iluminadas. Relatos de ataques a animais de grande porte, como um cavalo ferido na região do Varjão, reforçam o alerta para que os moradores redobrem a atenção e tomem precauções.



