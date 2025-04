Moradores da Asa Sul, em Brasília, enfrentam aumento de crimes e apelam por segurança

Os moradores da Asa Sul, em Brasília , sofrem com uma onda crescente de crimes, gerando preocupação especialmente nas quadras próximas ao Centro Pop, na 903 Sul. "Estou com medo. Já fui assaltada em plena luz do dia", relata uma residente.



O aumento de crimes coincide com a presença do Centro Pop, levando a comunidade a pedir a reconsideração do local de atendimento assistencial. Recentemente, uma mulher foi atacada enquanto passeava com seu cachorro. Apesar das patrulhas policiais, os crimes persistem, e os moradores clamam por ação governamental urgente para proteger os residentes e os estudantes da área.



