Moradores de Ceilândia Norte convivem há meses rodeados de insetos e pedem socorro

Moradores da QNR 5 em Ceilândia Norte, no DF, relatam problemas causados por lagoas de águas pluviais que acumulam água parada. A situação gera preocupação com o aumento de mosquitos e outros insetos peçonhentos.



João, líder comunitário, explica que as lagoas foram criadas para conter água do setor antes da construção das casas. A comunidade luta por 16 anos por uma solução. Autoridades informaram que uma equipe irá vistoriar a área e buscar soluções.



