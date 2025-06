Moradores de rua voltam ao Setor Comercial Sul e insegurança preocupa comerciantes

Moradores em situação de rua voltaram a ocupar o Setor Comercial Sul, em Brasília , especialmente nas quadras 4 e 5, usando barracas improvisadas com madeirite e lençóis. A situação desperta preocupações entre trabalhadores e comerciantes, que relatam aumento de assaltos e presença de traficantes. "Nós não ficamos até mais tarde porque é muito perigoso", comenta um comerciante.



De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, 3.521 pessoas vivem nas ruas atualmente, 19% a mais que em 2022. A secretária adjunta de Desenvolvimento Social Jackeline Canhedo destacou esforços de acolhimento, como a oferta de serviços de saúde e vagas em abrigos temporários.



