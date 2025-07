Moradores de Taguatinga Sul (DF) vivem com medo após incêndios criminosos em condomínio

Moradores do condomínio Católica em Taguatinga Sul (DF) enfrentam insegurança após criminosos incendiarem carros no local. Câmeras de segurança capturaram um homem tentando invadir o estacionamento, e dois veículos foram incendiados após criminosos cortarem a grade do condomínio.



As moradoras Ana e Vanessa relatam constantes tentativas de furto de cobre dos carros queimados. Os moradores exigem mais policiamento, mas se queixam de resposta insuficiente das autoridades. A imobiliária responsável não respondeu sobre medidas de segurança.



