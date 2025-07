Moradores denunciam fios soltos em calçada após incêndio na Asa Norte, em Brasília

Após o incêndio que atingiu vários postes de iluminação pública na quadra 911 da Asa Norte, em Brasília, próximo a uma estação da Neoenergia, fios e cabos elétricos ficaram espalhados pelo chão, dificultando a passagem de pedestres e representando risco à segurança.



Durante o incêndio, alguns moradores ficaram temporariamente sem energia elétrica. Em nota, a Neoenergia informou que o problema foi causado por uma falha em um componente da rede e que o fornecimento já foi normalizado. No entanto, os fios continuam expostos no local, o que levanta questionamentos sobre possíveis novas interrupções e sobre a responsabilidade pela retirada dos materiais deixados para trás.



