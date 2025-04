Moradores denunciam insegurança e cobram reforço policial na 26 de Setembro (DF)

No assentamento 26 de setembro da região de Vicente Pires, no Distrito Federal, a sensação de insegurança cresce entre os moradores após uma série de furtos. Recentemente, câmeras de segurança capturaram um homem tentando invadir residências. Após não conseguir entrar em uma residência por causa dos cachorros, o ladrão arrombou a porta de outro imóvel, levando botijão de gás, bicicleta e outras ferramentas, enquanto o proprietário estava no trabalho. "Me tirou o fôlego e me deixou com raiva", disse Thaymar Rogério, um morador.



A Polícia Militar afirma patrulhar a região regularmente e reforça a importância de registrar todas as ocorrências para garantir maior proteção. "Temos três ordens de serviço em vigor," comenta o subcomandante. No entanto, os residentes ainda se sentem desprotegidos e pedem mais ações das autoridades para conter a criminalidade. Ontem, novas tentativas de invasão foram frustradas por cães de guarda dos locais.



