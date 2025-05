Moradores do Gama (DF) denunciam transtorno provocado por quebra-molas inacabado

No Gama (DF), os moradores da rua Engenho das Lages relatam transtornos devido a um quebra-molas sem escoamento adequado. A obra, realizada há cerca de dois anos, gera acúmulo de água durante as chuvas e lavagem de uma peixaria próxima. Uma residente local compartilha sua frustração: "Só falam que vão resolver, mas nada acontece. Nós, moradores, precisamos do apoio da comunidade para mudar isso." A água parada na via representa um risco de proliferação de mosquitos da dengue.



