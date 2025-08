Moradores reclamam de falta de ajuda após casas serem interditadas por causa de obra em Valparaíso

Em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, 11 casas foram interditadas após desabamentos causados por uma obra em condomínio ao lado. "Estou no hotel de favor porque não tenho para onde ir", afirma Amanda, uma das afetadas.



A construtora responsável tenta contato com o advogado das famílias, mas sem sucesso. O suporte de alimentação e hospedagem foi interrompido, deixando moradores sem abrigo. Tamires, cuja casa foi parcialmente destruída, teme pelo efeito dominó na estrutura. As famílias aguardam uma solução, enfrentando incertezas sobre a reconstrução de suas casas.



