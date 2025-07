Morte de gatos na Asa Sul (DF) gera preocupação entre moradores

Na Asa Sul (DF), três registros de ataques de cães a gatos comunitários foram feitos na delegacia. As câmeras de segurança captaram dois cachorros atacando um gato indefeso. Testemunhas afirmam que os cães pertencem a moradores em situação de rua. Maurício, uma das testemunhas, tentou ajudar o gato, mas afirmou que "tudo foi muito rápido".



Dona Clélia, uma moradora local e protetora de animais, relatou problemas constantes com maus-tratos aos gatos. A polícia civil ainda investiga o caso e, até o momento, ninguém foi responsabilizado. A área verde na quadra 703 da Asa Sul é um lar para muitos gatos comunitários, que são protegidos por moradores. Estima-se que mais de um milhão de animais vivam em situação de rua no Distrito Federal.



