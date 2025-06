Moto colide com caminhão e jovem de 18 anos morre no Entorno do DF

Um acidente de trânsito na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, resultou na morte de Luan da Silva Lima, um piloto de 18 anos. O incidente ocorreu quando a moto que ele pilotava colidiu com um caminhão que cruzou a avenida. A Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro Jardim ABC. Luan apresentava sinais vitais fracos e foi levado ao hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas não sobreviveu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso.



