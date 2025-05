Motociclista dá carona a PM e ajuda na captura de suspeito de roubo no DF

Em Ceilândia, no Distrito Federal, um policial militar perseguiu um ladrão com a ajuda de um motociclista que passava pelo local. O crime ocorreu na manhã da última terça-feira (20), quando o suspeito, armado com uma faca, roubou um carro em frente à Escola Classe 48, na área da QNP 26/30.



O sargento Andrade, que trabalha há 23 anos na corporação, saindo do trabalho quando foi rapidamente acionado. Contando com a carona do motociclista, eles conseguiram localizar o suspeito. A perseguição terminou com a prisão do homem, que já tinha várias passagens pela polícia, e a recuperação do veículo e pertences roubados. A ação rápida e colaborativa foi essencial para o sucesso da operação.



