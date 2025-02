Motociclista é socorrido após ser atingido por linha com cerol no Paranoá

Um motociclista foi atingido por uma linha com cerol enquanto passava pela DF-250, próximo ao Paranoá, na tarde desta quinta-feira (30). Ele foi levado consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá. O homem de 27 anos estava voltando do trabalho quando o acidente ocorreu e relatou ter visto pessoas soltando pipas no local. No Distrito Federal, o uso de linha cortante em áreas urbanas é proibido por lei.