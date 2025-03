Motorista abastece carro e foge em alta velocidade sem pagar em Samambaia (DF)

Um motorista de um carro cinza fugiu em alta velocidade após abastecer em um posto de combustível na QN 502, em Samambaia Sul, no Distrito Federal. Ele completou o tanque e foi embora sem pagar, causando um prejuízo de R$ 287.



Durante a ação, o frentista foi derrubado no chão enquanto tentava impedir a fuga. O veículo não possuía placas. A polícia solicita informações através do disque denúncia 197 para localizar o autor do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!