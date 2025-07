Motorista bate em viatura descaracterizada e é abordado com violência, segundo testemunhas

Um homem de 42 anos foi abordado de forma violenta por dois policiais da delegacia da criança e do adolescente na Asa Norte, no Distrito Federal. Vídeos feitos por testemunhas mostram que o homem é algemado, golpeado e colocado no chão. O filho da vítima, de 5 anos, estava presente e presenciou a abordagem.



A criança teria sido acolhida por moradores da quadra, já que o pai foi levado sob custódia dos policiais. Segundo a polícia, a abordagem teria acontecido porque o homem teria feito uma manobra perigosa e batido na viatura descaracterizada dos agentes. A polícia civil emitiu nota sobre a abordagem, que será analisada pela corregedoria.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!