Motorista capota na Epia (DF) após ser fechada por caminhão

Um carro capotou nesta quinta-feira (5) após ser fechado por um caminhão na Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento), no Distrito Federal. A motorista, Ágata Guerreiro, relatou que estava com dois passageiros e todos estavam usando cinto de segurança. "Estamos todos bem, mas foi um susto", disse Ágata.



Ela explicou que o caminhoneiro não parou imediatamente e tentou culpá-la pelo acidente. A motorista já registrou a ocorrência policial e planeja buscar reparação judicial pelos danos no veículo. "Espero que a justiça resolva essa situação", afirmou.



