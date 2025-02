Motorista é esfaqueado e fica em estado grave após confusão no trânsito em Ceilândia

Um homem de 38 anos foi preso após esfaquear um motorista de 41 anos durante uma discussão no trânsito na QNM 22/24, em Ceilândia, no Distrito Federal, na noite dessa segunda-feira (27). O agressor confessou o ataque, mas não especificou o motivo da briga. Ele descartou a faca antes de ser abordado pela polícia. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia em estado grave. O incidente ocorreu um dia após outro caso semelhante envolvendo dois homens armados com um taco de basebol em uma discussão no Park Way.