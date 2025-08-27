Motorista é sequestrado e obrigado a fornecer dados bancários a criminosos no DF

Um motorista foi sequestrado após ser abordado por dois homens armados na QME de Taguatinga. Ele foi obrigado a fornecer informações bancárias antes de ser deixado em Ceilândia. A polícia localizou o carro abandonado entre as duas regiões e identificou os suspeitos através de câmeras de segurança. Um deles foi preso e estava foragido do sistema penitenciário; o outro permanece desaparecido. A polícia solicita denúncias sobre o paradeiro do segundo autor.



