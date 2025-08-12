Logo R7.com
Motorista embriagado causa acidente e é liberado após pagar fiança

Vítimas em acidente entre Ceilândia e Taguatinga, no DF, querem justiça após motorista embriagado ser liberado

Cidade Alerta DF

Um motorista embriagado causou um acidente entre Ceilândia e Taguatinga, no DF, no último domingo (10), Dia dos Pais. Ele colidiu com outro veículo, resultando em danos materiais. As vítimas conseguiram contê-lo até a chegada da polícia. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool, e ele foi preso em flagrante, porém liberado após pagamento de fiança. As vítimas relatam preocupações com a justiça, citando a agressividade do motorista e os prejuízos sofridos. "É uma irresponsabilidade. E se tivesse matado alguém?", destacou uma das vítimas.

