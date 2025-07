Motorista embriagado e com tornozeleira eletrônica provoca acidente em Taguatinga (DF)

Um motorista que usava tornozeleira eletrônica provocou um acidente na avenida Elmo Serejo em Taguatinga (DF). Ele foi flagrado visivelmente embriagado após colidir com uma moto. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros.



O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. A polícia registrou o caso e ele deve responder por lesão corporal culposa e dirigir sob efeito de álcool ou drogas.



