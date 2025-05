Motorista fala sobre ataque sofrido em assalto a ônibus no Entorno do DF

Um motorista de transporte coletivo foi alvo de um assalto enquanto conduzia uma linha no Novo Gama, região do Entorno do Distrito Federal. Imagens das câmeras de segurança do ônibus registraram o momento em que um dos assaltantes, armado com uma faca, o ameaçou enquanto o veículo ainda estava em movimento. No mesmo instante, o comparsa anunciou o assalto aos passageiros.



Mesmo sob pressão, o motorista conseguiu parar o ônibus cerca de 20 metros adiante e pedir ajuda. A polícia agiu rapidamente e prendeu os dois suspeitos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Esta foi a segunda vez que o motorista enfrentou uma situação semelhante durante o trabalho.



