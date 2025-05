Motorista preso por furtar combustível de caminhão causa prejuízo de R$ 170 mil

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um motorista de 56 anos em flagrante por furto de combustíveis em Brazlândia, no Distrito Federal. O suspeito, que prestava serviço para uma transportadora de Santa Catarina, foi encontrado com 14 galões de diesel em seu caminhão.



O motorista confessou o crime ao ser abordado e investigações revelaram que ele utilizava um modus operandi específico: parava em postos sem autorização, desligava o rastreador do caminhão e baixava o nível do combustível para justificar o abastecimento.



Em sua residência, foram encontrados mais 13 galões de combustível furtado. O prejuízo causado à empresa foi estimado em R$ 170 mil, e ele pode receber uma pena de até 8 anos de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!