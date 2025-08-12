Motorista provoca acidente em Taguatinga (DF) e resiste à abordagem policial

Um motorista de 39 anos provocou um acidente na Samdu Norte em Taguatinga (DF) no último domingo (10). Ele colidiu com outro veículo e resistiu à abordagem da polícia militar e do Detran. Testemunhas relataram que ele apresentava sinais de embriaguez. Segundo informações, o homem não possuía CNH e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Após resistência, ele foi preso por desacato, desobediência, embriaguez ao volante e por não possuir CNH. Seu carro foi apreendido e levado para o depósito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!