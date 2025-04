Motorista que atropelou e matou motociclista é identificado e considerado foragido

A Polícia Civil procura Daniel Henrique, de 41 anos, após atropelar e matar a motociclista Maria Núbia dos Santos no Setor Noroeste (DF). Após atingir Maria Núbia, ele parou e observou a cena antes de fugir sem prestar socorro. O acidente ocorreu na madrugada dessa quarta-feira (16). Daniel foi indiciado por homicídio qualificado e teve prisão preventiva decretada. Seu carro foi encontrado na quadra 106 do Noroeste com notas fiscais de bebidas, indicando possível embriaguez. Advogados apresentaram um laudo de insanidade na delegacia como parte da defesa, mas isso não impediu a decretação da prisão.



