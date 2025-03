Motorista que filmou briga de trânsito no DF conta como confusão teve início

Hildon Garcia registrou um vídeo de uma briga envolvendo dois motoristas na E-BTG, em Itaguatinga. Segundo Hildon, a confusão começou quando um dos motoristas desceu do carro com um spray e ameaçou o outro. Após trocarem agressões verbais, os dois iniciaram uma luta física na pista. "Espero que seja uma experiência para outros motoristas nervosos no trânsito", comentou Hildon. A polícia não foi acionada, e o trânsito foi normalizado rapidamente após a intervenção dos presentes.