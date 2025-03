Motorista que teve carro atingido por ‘tartaruga’ explica como acidente aconteceu

Na última quarta-feira (26), na Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas), um tachão de estrada, conhecido popularmente como “tartaruga”, atingiu um carro após ser arremessado por outro veículo. João Paulo Couto, o motorista do carro atingido, conta que levou um susto muito grande ao perceber o ocorrido. João afirma só ter percebido a gravidade depois de revisar imagens da câmera interna do veículo. Ele estava a caminho de um atendimento quando o acidente aconteceu. Agentes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) identificaram vários tachões soltos e estilhaços na via, o que indica riscos contínuos na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!