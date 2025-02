Motoristas protestam e pedem justiça após mulher ser assassinada por passageiro no DF

Ana Rosa Brandão, motorista de aplicativo de 49 anos, foi assassinada durante um assalto no Cruzeiro Velho, no Distrito Federal. Por volta das 12h, ela foi esfaqueada por um passageiro. O agressor fugiu a pé, mas foi rapidamente detido por um militar do exército. A Polícia Civil investiga o caso, tratando-o possivelmente como latrocínio. Colegas motoristas lamentaram a tragédia e ressaltaram os riscos da profissão, destacando a necessidade de maior segurança nas plataformas. "Nós nos expomos sem saber quem são os passageiros", comentou um motorista da região, enquanto reflete sobre a insegurança no trabalho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!