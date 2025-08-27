MP oferece serviços gratuitos à população do Recanto das Emas no RECORD nas Cidades
Evento acontece no Recanto das Emas neste sábado (30), a partir das 9h, e conta com serviços, shows e prêmios
Neste sábado (30), a partir das 9h, o Recanto das Emas recebe o RECORD nas Cidades, evento que promete movimentar a comunidade com shows, prêmios e uma variedade de serviços gratuitos. O Ministério Público do Distrito Federal estará presente, com a ouvidoria disponível para receber queixas e orientações sobre transporte público, saúde, educação e outros temas de interesse da população.
O evento contará ainda com uma ouvidoria da mulher, voltada para apoiar vítimas de violência, oferecendo escuta qualificada e orientação por promotoras e servidoras. O programa Pai Legal também marcará presença, auxiliando na regularização de paternidade e garantindo cidadania plena às crianças e adultos que ainda não tenham o nome do pai registrado.
O vice-procurador de justiça institucional, Antonio Marcos Dezan, destaca a importância de iniciativas como esta, que aproximam a justiça da população e fortalecem o acesso aos direitos.
