Mulher atacada por cães em Ceilândia (DF) relata como escapou com vida

Cláudia de Menezes foi atacada por mais de seis cães de rua em uma rotatória do Setor O, em Ceilândia (DF), enquanto retornava de uma consulta no dentista, na tarde desta quarta-feira (20).



Durante o ataque, ela sofreu mordidas no braço e na perna, precisando de seis pontos. Um motorista interveio heroicamente, usando o carro para afugentar os animais. Cláudia agradeceu, chamando-o de “anjo enviado por Deus”.



Os cães são conhecidos na região e não têm tutor. “Não tive como pensar ou correr, foi tudo muito rápido. Quando eu vi, já estavam todos me atacando”, contou a vítima.



