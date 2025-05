Mulher é brutalmente agredida por homem em frente a supermercado no Entorno do DF

Em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, uma mulher foi brutalmente espancada em frente a um supermercado devido a uma discussão sobre um celular emprestado. Imagens de segurança mostram o momento que o agressor, conhecido como Samambaia, atacou a vítima com chutes, e dois comparsas assistiram à cena. O caso aconteceu na última quinta-feira (8).



A vítima e os três homes se conhecem e teriam passado a noite de quarta-feira (7) juntos. Enquanto um deles foi detido pela Guarda Civil e liberado após depoimento, Samambaia permanece foragido. Todos os envolvidos têm antecedentes criminais e são usuários de drogas. A vítima já recebeu alta médica e está em recuperação, enquanto a polícia continua as buscas pelo principal suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!