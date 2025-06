Mulher é presa após matar homem a facadas por suposto roubo de cachorro

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante após matar Wagner de Jesus Ferreira, de 47 anos, a facadas no bairro Dom Bosco, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi atingida por vários golpes e morreu antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



De acordo com a Polícia Militar de Goiás, a mulher afirmou que Wagner havia roubado seu cachorro. Ao confrontá-lo sobre o suposto furto, ele teria respondido: “Já era”, o que, segundo o relato da suspeita, motivou o ataque. O caso está sob investigação da Justiça.



