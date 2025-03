Mulher é presa com 10 quilos de crack na rodoviária interestadual de Brasília

Uma mulher foi presa na rodoviária interestadual de Brasília com 10 quilos de crack. O flagrante foi realizado pelo batalhão de policiamento com cães, com a ajuda do cão farejador Xamã, que identificou a droga escondida em sua mala. A suspeita havia saído de Juiz de Fora, Minas Gerais, e se dirigia a Caruaru, Pernambuco. A droga apreendida foi avaliada em R$ 200 mil e a mulher responderá por tráfico interestadual de drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!