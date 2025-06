Mulher é presa com 25 kg de maconha escondidos em mala na BR-020

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na BR-020, próximo a Planaltina, no Distrito Federal, com 25 kg de maconha. Durante a abordagem a um ônibus que seguia para o Nordeste, um cão policial localizou 35 tabletes da droga nas malas da passageira.



Os tabletes tinham logotipos das bandeiras do Brasil e do Paraguai. A mulher alegou desconhecer o conteúdo das malas e responderá por tráfico de drogas.



