Mulher é presa por fraudes bancárias eletrônicas com desvio de R$ 50 mil no DF

Suspeita foi presa em agência bancária no DF; dispositivos eletrônicos foram apreendidos para perícia

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante uma mulher suspeita de envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas, que resultaram no desvio de R$ 50 mil. Segundo a investigação, a suspeita afirmou que pretendia receber 5% do valor desviado. Ela também revelou ser estudante de pedagogia e funcionária de uma escola infantil no Guará I.

A prisão ocorreu dentro de uma agência bancária na quadra 507 Sul, em Brasília. Foram apreendidos celulares, chips e outros dispositivos eletrônicos, encaminhados para perícia.

A suspeita foi indiciada por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais, crimes que podem resultar em mais de 20 anos de prisão.

