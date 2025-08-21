Mulher é presa por fraudes bancárias eletrônicas com desvio de R$ 50 mil no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante uma mulher suspeita de envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas, que resultaram no desvio de R$ 50 mil. Segundo a investigação, a suspeita afirmou que pretendia receber 5% do valor desviado. Ela também revelou ser estudante de pedagogia e funcionária de uma escola infantil no Guará I.



A prisão ocorreu dentro de uma agência bancária na quadra 507 Sul, em Brasília. Foram apreendidos celulares, chips e outros dispositivos eletrônicos, encaminhados para perícia.



A suspeita foi indiciada por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais, crimes que podem resultar em mais de 20 anos de prisão.



