Mulher é presa por furto de óculos em shopping de Luziânia (GO)

Thayane dos Santos, de 27 anos, foi presa por sua participação no furto de 165 óculos e relógios em um quiosque de shopping em Luziânia, Goiás. O crime, ocorrido em maio, gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil. Thayane, responsável por dirigir o veículo utilizado no delito, foi capturada em Águas Lindas de Goiás. Outros quatro membros do grupo já estavam presos. A Polícia Civil investiga a existência de mais vítimas relacionadas ao caso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!