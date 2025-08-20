Logo R7.com
Mulher é presa por furto de óculos em shopping de Luziânia (GO)

Thayane dos Santos, de 27 anos, é a quinta integrante do grupo que furtou 165 óculos e relógios

Cidade Alerta DF|Do R7

Thayane dos Santos, de 27 anos, foi presa por sua participação no furto de 165 óculos e relógios em um quiosque de shopping em Luziânia, Goiás. O crime, ocorrido em maio, gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil. Thayane, responsável por dirigir o veículo utilizado no delito, foi capturada em Águas Lindas de Goiás. Outros quatro membros do grupo já estavam presos. A Polícia Civil investiga a existência de mais vítimas relacionadas ao caso.

