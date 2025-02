Mulher é salva após acionar ‘botão do pânico’ para escapar de agressões de ex no DF

Uma mulher de 45 anos foi agredida pelo ex-companheiro no Gama, no Distrito Federal, ao tentar recolher pertences na casa dele, após pôr fim à relação que durou 21 anos. Ela acionou o “botão do pânico” do aplicativo Viva Flor, que permitiu à Polícia Militar chegar rapidamente e prender o agressor de 59 anos, que responderá pelo crime de Maria da Penha. “Ele bateu na minha cara”, disse a vítima aos policiais. O aplicativo, parte do programa de proteção do governo do DF, é acessível a mulheres sob medidas protetivas que fizeram denúncia, e desde 2021, já preservou mais de 1.700 vidas.