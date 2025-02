Mulher é vítima de estupro ao sair de bar na Asa Norte, e agressor é preso

Uma mulher foi vítima de estupro ao sair de um bar na Asa Norte, no último sábado (22). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, um morador de rua já conhecido pelas autoridades, foi identificado e detido nesta terça-feira (25). Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas não ofereceu resistência. "A vítima e o marido reconheceram o suspeito", afirmou o delegado Marco Farah. O homem responderá por estupro de vulnerável, considerando a condição da vítima sob efeito de álcool. As autoridades incentivam a denúncia de outros possíveis crimes através do canal 197, garantindo sigilo absoluto.