Mulher perde R$ 25 mil em golpe de falso corretor em Santa Maria (DF)

Uma moradora de Santa Maria (DF) perdeu R$ 25 mil ao tentar financiar um imóvel na quadra 208. O suspeito, que se apresentava como corretor nas redes sociais, recebeu o valor prometendo intermediar a venda. Após cinco meses sem respostas, a vítima percebeu que era golpe.



O delegado responsável afirmou que já existem mais de 40 boletins de ocorrência contra o suspeito. Em áudio, o corretor prometeu devolver o dinheiro se a vítima desistisse da denúncia. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis confirmou a suspensão do registro do suspeito, e o sindicato orienta os compradores a não depositarem valores em contas de intermediários, que não possuem autorização para receber o dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!